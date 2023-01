Neratovická Spolana zmodernizuje výrobu kyseliny sírové, zvýší bezpečnost i spolehlivost provozu. Stát to bude jednu miliardu korun. Práce začnou letos v září a potrvají tři roky. Úpravy sníží i spotřebu elektrické energie a zemního plynu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Spolany Pavel Kaidl. Projekt je rozložený do tří let, protože modernizaci bude možné dělat v době plánovaných odstávek výroby. "Klíčovými body projektu bude přenesení výroby páry nezbytné pro celý výrobní proces přímo do areálu kyseliny sírové a instalace modernějších, a tím pádem úspornějších výrobních zařízení," popsal pověřený jednatel pro Spolanu Piotr Kearney. Modernizaci zajistí společnost Nuberg Industries Limited, která je součástí indické průmyslové a technologické skupiny Nuberg. "Tento projekt je příkladem globálních zkušeností naší společnosti s realizací projektů, které dokážou splnit příslušné požadavky díky vysoce kvalitním a nákladově efektivním dodávkám a řešením na klíč. Tento nejnovější projekt posílí naši strategickou pozici v České republice," uvedl hlavní jednatel společnost A. K. Tyagi.