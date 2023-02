Společná historie i současnost ve 130 fotografiích. Fotografie ČTK se představují v Bratislavě

Autoři výstavy vybrali téměř 130 fotografií, které zachycují důležité i méně známé momenty ze společné historie, rozpadu československého státu, ale také vzájemné vztahy Čechů a Slováků v posledních třiceti letech.

Fotografie ukazují, co nás spojovalo i rozdělovalo

„Naší ambicí není vyprávět do detailu dějiny Československa a jeho rozdělení. Chceme prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co nás spojovalo, ale i rozdělovalo. A to nejen na úrovni politické, ale i snímky z běžného života, kultury a sportu," uvedla za autorský tým šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.



„Stručnější verze výstavy se představí i v Českém domě v rámci programu Putoviek (Putování), později navštíví další slovenská města," dodala ředitelka Českého centra Monika Koblerová. Výstavu provází i stejnojmenná kniha.

Na výstavě jsou i snímky z produkce ČTK, které při dělení Československa připadly nově vznikající slovenské agentuře TASR. Mezi nimi je i unikátní fotografie Alexandra Dubčeka na koupališti.

Výstava je přístupná na dvou místech. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a zároveň v Galérii Českého centra. Loni měla premiéru v Uherském Hradišti a v Praze.