Společnost EDUin: Je potřeba vytvořit model zavedení specialistů do škol

Ministerstvo školství by podle neziskové organizace EDUin mělo pro školy vytvořit model postupného zavedení systému specializovaných pozic, jako jsou školní psychologové či sociální pedagogové. Organizace to doporučila ve svém Auditu vzdělávacího systému, ČTK o tom informovala mluvčí společnosti Pavla Lioliasová. Vláda by podle ní také měla nalézt nový způsob meziresortní spolupráce ve vztahu k dětem ze sociálně slabých rodin, které mají problémy se vzděláváním. Financování podpůrných pozic ve školách je podle analýzy společnosti EDUin nyní nestabilní. Ministerstvo školství je plánuje platit do konce roku 2024 z evropských dotací, potom by na ně už chtělo posílat peníze ze státního rozpočtu.