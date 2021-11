Spolky nevylučují žalobu proti stavebnímu povolení pro dálnici D49

Spolky a organizace, které protestují proti zahájení výstavby D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku, zvažují možnost žaloby k soudu. Na sociálních sítích tak zástupci spolků reagovali na rozhodnutí ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO), který potvrdil stavební povolení pro dálnici. Žaloba k soudu je poslední možnost, jak stavbu brzdit. Proti stavebnímu povolení podáno šest rozkladů Čtyři z nich podaly ekologické organizace. Ministerstvo podle nich dostatečně nedefinovalo účel stavby. Navrhovaly přezkum závazných stanovisek, které se týkají například zásahu do krajinného rázu. Ministr však všech šest rozkladů zamítl a stavební povolení potvrdil. Po 13 letech od slavnostního zahájení stavby této dálnice by se tak mělo začít stavět. Na úsek dlouhý 16,4 kilometru je podepsaná smlouva se zhotovitelem a dokončené jsou přípravné práce. Dálnice D49 má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Zlína.