Spolu pomohly podle politologů veřejné debaty, KSČM doplatila na podporu vládě

Koalici Spolu pomohlo podle politologů k vítězství ve sněmovních volbách veřejné vystupování jejich představitelů v předvolebních debatách. Slabý výsledek Pirátů mohly podle odborníků ovlivnit nejasnosti v programu i to, že se premiér a předseda ANO Andrej Babiš zaměřil v kampani na ně, čímž mohl přivést voliče váhající mezi opozičními subjekty k podpoře koalice Spolu. Vypadnutí KSČM ze Sněmovny politologové hodnotí jako důsledek komunistické podpory Babišově vládě.

Mlejnek: Neviditelný předseda ODS se předvedl jako silný lídr

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy měly na výsledek voleb velký vliv předvolební debaty. Představitel koalice Spolu Petr Fiala, který byl pro mnohé do té doby neviditelným předsedou ODS, se v debatách předvedl jako silný lídr a rovnocenný soupeř premiéra Babiše, čímž k sobě nalákal nerozhodnuté voliče, domnívá se politolog.

Babiš podle Mlejnka paradoxně pomohl Fialovi svými útoky na Piráty. Hodně lidí, kteří se rozhodovali mezi dvěma opozičními koalicemi, dalo v jejich důsledku nakonec hlas Spolu. U koalice Pirátů a STAN navíc nebylo jasné, kdo je lídrem, dodal Mlejnek. V očích mnoha voličů Fiala převyšoval šéfa Pirátů Ivana Bartoše jako lídr, proto mohli voliči dospět k názoru, že by mohl lépe čelit prezidentovi Zemanovi.

Just: ANO neztratilo, ale ostatní dokázali mobilizovat své voliče

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha upozornil na to, že i když ANO skončilo druhé, oproti minulým volbám mnoho voličů neztratilo. Opoziční koalice ale dokázaly lépe zmobilizovat své voliče i dosavadní nevoliče. "Bylo to spíš dáno účastí než tím, že by voliči ANO někam odešli," uvedl Just. Pozici podle něj napomohlo i přesvědčivé vystupování předsedy ODS Petra Fialy a lídra STAN Víta Rakušana v závěrečné fázi kampaně, které se projevovalo i pozitivními ohlasy na sociálních sítích.

Bez zastoupení ve Sněmovně budou po letošních volbách komunisté. Podle Justa má jejich neúspěch dva důvody. Jedním je dlouhodobý demografický vývoj, který vede ke zmenšování členské základny KSČM, který strana není schopna kompenzovat nabíráním nových příznivců. Komunistům podle Justa uškodilo i to, že poprvé od roku 1990 byli nepřímo součástí vládnutí, i když v širším slova smyslu, čímž se připravili o dosavadní protestní potenciál.