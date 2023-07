Sporná úprava valorizace penzí prošla sněmovnou i přes odpor opozice

Valorizace penzí se do budoucna zřejmě zpomalí. Schválili to poslanci. O sporné novele hlasovali nakonec v pevně daný čas, dnes ve 12 hodin a 30 minut. To vyvolalo odpor opozice, která předlohu dlouhodobě blokuje. Úprava zpomaluje tempo pravidelné valorizace penzí. Lednového navýšení by se ale ještě dotknout neměla. Novela počítá také s tím, že by do předčasné penze bylo možné odejít nejdřív tři roky před řádným důchodovým věkem. Víc se má taky krátit pobíraná částka. Předlohu teď dostane Senát.