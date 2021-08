Fotbalisté Plzně po obratu postoupili do závěrečného play off o Evropskou konferenční ligu. Svěřenci trenéra Michala Bílka v dramatické odvetě 3. předkola doma porazili The New Saints 4:1 po premiérovém penaltovém rozstřelu v pohárech. Po 90 minutách i prodloužení Západočeši zvítězili 3:1, čímž dotáhli úvodní nečekanou ztrátu 2:4 z Cardiffu. Plzeňští si ve 4. předkole Konferenční ligy o účast ve skupině zahrají s CSKA Sofia.

Fotbalisté Jablonce dvojzápas 3. předkola Evropské ligy se Celticem Glasgow neotočili. Severočeši po domácí porážce 2:4 podlehli skotskému vicemistrovi i v dnešní venkovní odvetě, tentokrát jasně 0:3, a do závěrečného předkola nepostoupili. Jablonečtí po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy přešli do závěrečného 4. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy (EKL), v němž si zahrají s Žilinou.