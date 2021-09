Čeští volejbalisté mají na mistrovství Evropy jistý postup do osmifinále bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů ostravské skupiny B. Po úterní výhře 3:0 nad Černou Horou mají sedm bodů a neskončí hůře než čtvrtí. Před čtvrtečním závěrečným duelem se suverénní Itálií mají navíc Češi šanci projít do play off ze druhé pozice.

Tenistka Barbora Krejčíková skončila při debutu v hlavní soutěži dvouhry na US Open ve čtvrtfinále. Osmá nasazená závěrečného grandslamu sezony prohrála se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska po setech 1:6 a 4:6. "Teď jsem zklamaná, že se mi zápas nevyvedl, jak jsem si představovala. Doufala jsem, že budu větší soupeřkou, než jsem byla," řekla Krejčíková novinářům. Vítězka Roland Garros Krejčíková neztratila v předchozích čtyřech zápasech ani set. Díky účasti mezi osmičkou v New Yorku by se v žebříčku mohla posunout na sedmé místo.