Osmnáctiletá dráhová cyklistka Anna Jaborníková se stala juniorskou mistryní Evropy v keirinu. Její starší sestra Veronika přidala do sbírky české výpravy stříbrnou medaili v závodě žen do 23 let na 500 metrů s pevným startem. Anna Jaborníková už získala na šampionátu v portugalské Anadii i stříbro v týmovém sprintu. Tento závod vyhrála členka Dukly Brno před německou dvojicí Clara Schneiderová, Lara-Sophie Jägerová. Česká výprava má na kontinentálním šampionátu juniorů a jezdců do 23 let už čtyři zlaté medaile.