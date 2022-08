Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu překvapivě s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápasů jdou do play off ze 4. místa skupiny A. Předstihli je právě Lotyši, kteří poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále, kde budou na jich úkor chybět Slováci. Ve středečním boji o semifinále čeká tým kouče Radima Rulíka vítěz skupiny B, kterým se staly po výhře nad Švédskem 3:2 Spojené státy americké.

Čeští basketbalisté vyhráli v Pardubicích úvodní přípravný turnaj před zářijovým mistrovství Evropy, jehož jednu ze základních skupin budou hostit v pražské O2 areně. Po páteční výhře nad Bulharskem (93:60) porazili Chorvatsko 95:83. Nejlepším střelcem vítězů byl Martin Peterka, který všech 18 bodů zaznamenal z trojkových pokusů. Za Chorvaty dal 21 bodů Jaleen Smith. Na konci příštího týdne se tým kouče Ronena Ginzburga představí v dalším testu v Hamburku, kde v pátek vyzve domácí Německo a o den později se utká o umístění s Itálií, nebo Srbskem.