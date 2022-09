Fotbalisté Plzně vstoupili do skupiny Ligy mistrů debaklem 1:5 na hřišti favorizované Barcelony. Na stadionu Camp Nou se blýskl hattrickem Robert Lewandowski, další branky domácího týmu přidali Franck Kessié a střídající Ferran Torres. Za Viktorii snižoval Jan Sýkora. Svěřenci trenéra Michala Bílka ve druhém utkání skupiny C příští úterý přivítají Inter Milán, který s Bayernem Mnichov doma prohrál 0:2.

Tenistka Karolína Plíšková se do semifinále US Open nedostala. Šesté hráčce světa Bělorusce Aryně Sabalenkové podlehla po 84 minutách 1:6, 6:7 a stejně jako vloni skončila na newyorském grandslamu ve čtvrtfinále. "Nehrála jsem jako v předchozích duelech nebo v osmifinále s Azarenkovou. Tomu výkonu jsem se nepřiblížila. Je to ale také o soupeřce a Aryna mi moc šancí nedala. Hrála velmi agresivně a skvěle podávala. Ještě nikdy jsem proti ní nehrála, když byla v takovéto formě," řekla Plíšková na tiskové konferenci.

České volejbalistky jsou v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2023 stále stoprocentní. Po nedělní výhře v Černé Hoře měly už jistou účast na finálovém turnaji, ale nezastavily se a v Táboře porazily Finsko hladce 3:0 po setech 25:19, 25:18 a 25:21. Po pěti kvalifikačních duelech má vedoucí Česko na kontě plný počet 15 bodů a jediný prohraný set. Na závěr ho v neděli čeká Island, který je outsiderem skupiny B.