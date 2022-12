Čeští hokejisté dnes odehrají na mistrovství světa hráčů do 20 let třetí zápas a budou usilovat o udržení stoprocentní bilance. V kanadském Halifaxu se svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají s doposud rovněž neporaženým Švédskem. Český tým vstoupil do turnaje nečekanou výhrou 5:2 nad domácí Kanadou, která obhajuje titul. Poté zvítězil 9:0 nad Rakouskem. Švédové nastříleli Rakušanům ještě o dvě branky více a ani v druhém zápasu pak nedostali gól: Německo porazili 1:0.

Čeští tenisté prohrávají na úvod United Cupu s USA 0:2. Jiří Lehečka prohrál s Taylorem Fritzem 3:6, 4:6, Marie Bouzková s Madison Keysovou 4:6, 3:6.

Závodem v Oberstdorfu dnes začne 71. ročník skokanského Turné čtyř můstků. Mezi padesátkou startujících bude i Roman Koudelka, jenž se ve středu kvalifikoval z 42. místa a v prvním kole svede souboj s Norem Danielem-André Tandem. Největším favoritem na celkové vítězství je lídr Světového poháru Dawid Kubacki z Polska, jenž skončil v kvalifikaci druhý za Norem Halvorem Egnerem Granerudem.