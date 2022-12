Čeští hokejisté podlehli ve svém třetím zápase na mistrovství světa hráčů do 20 let Švédsku 2:3 v prodloužení a poprvé na turnaji neuspěli. Utkání skupiny A v Halifaxu rozhodl v čase 61:35 svým druhým gólem obránce Ludvig Jansson. Posledním soupeřem svěřenců trenéra Radima Rulíka v první části turnaje budou v sobotu od 19:30 SEČ hráči Německa. Česko už má jistý postup do čtvrtfinále.

Čeští tenisté zahájili premiérový ročník United Cupu porážkou 1:4 s favorizovanými Američany. Naději týmu kapitána Jiřího Vaňka, který doháněl po čtvrtečních duelech dvoubodové manko, oživila Petra Kvitová, jež zdolala Jessicu Pegulaovou 7:6, 6:4. Tomáš Macháč ale musel poté utkání s Francesem Tiafoem kvůli zranění kotníku za stavu 3:6, 4:2 vzdát. V závěrečné smíšené čtyřhře prohráli Jiří Lehečka a Marie Bouzková s Taylorem Fritzem a Pegulaovou 6:2, 3:6, 7:10. Ve druhém utkání skupiny C vyzvou Češi v sobotu a v neděli Německo.