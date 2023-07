Koulař Tomáš Staněk si na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě nepřipsal ani jeden platný pokus. Soutěž s deseti vrhači na startu pro něj skončila po třech kolech s třemi křížky v zápisu stejně jako pro domácího reprezentanta Michala Haratyka. Oštěpařce Nikole Ogrodníkové stačilo ke čtvrtému místu přehodit o 55 centimetrů šedesátimetrovou hranici. Kristiina Mäki předvedla v běhu na 1500 metrů svůj druhý nejlepší výkon v kariéře 4:03,27 minuty, o 23 setin splnila limit pro start na mistrovství světa v Budapešti a skončila desátá.

Sedmnáctiletá tenistka Nikola Bartůňková juniorský titul ve dvouhře ve Wimbledonu nezískala. Druhé nasazené Clervie Ngounoueové z USA podlehla ve finále dvakrát 2:6. Hráčka I. ČLTK Praha přišla o šanci získat první juniorský grandslam v kariéře a navázat na trávě v All England Clubu na třináct let staré vítězství Kristýny Plíškové.

Dráhová cyklistka Veronika Jaborníková skončila na závěr mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Portugalsku druhá v keirinu starší věkové kategorie. Postarala se tak o druhou medaili české výpravy: stříbro získalo také družstvo žen do 23 let v týmovém sprintu, jeho členkou byla i Jaborníková.