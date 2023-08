Tenistka Linda Nosková premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Osmnáctiletá hráčka nestačila ve finále turnaje v Praze na Japonku Nao Hibinovou, které podlehla 4:6, 1:6. Rozhodující duel se odehrál s denním zpožděním kvůli nepříznivému počasí. Déšť na několik desítek minut přerušil i finále.

Adam Ondra poprvé na mistrovství světa nezískal medaili v lezení na obtížnost, což je jeho nejsilnější disciplína. Po chybě ve finále skončil osmý. Bez cenného kovu v lezení na laně skončil na světovém šampionátu poprvé od roku 2009. Na stupních vítězů chyběl i předloni, ale tehdy v Moskvě nestartoval. Vyhrál Rakušan Jakob Schubert, pro něhož je to čtvrtý světový titul v této disciplíně. Od roku 2012 se Schubert na trůnu střídá s trojnásobným šampionem Ondrou. Třicetiletý český reprezentant měl i v Bernu medailové ambice, ze semifinále postupoval jako druhý. "Rozhodl jsem se, že do toho jdu naplno se vším rizikem a budu lézt co nejuvolněněji a co nejefektivněji. Bohužel se mi to hned po té poslední části, která se lezla bez nohou, šeredně vymstilo," řekl.