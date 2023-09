Sparta Praha ve čtvrtek postoupila do hlavní části Evropské Ligy poté co porazila v odvetném zápase chorvatský Dinamo Záhřeb 4:1. Její postup šokoval nejen české fanoušky. Chorvatský tisk informoval o velkém zklamání Chorvatů, kteří doufali, že si zahrají v prestižní Evropské lize. Podle jiných zdrojů dokonce Dinamo předvedlo jeden z nejhorších zápasů sezóny. Pro Sparťany se ale podle slov trenéra Priskeho jedná o malý zázrak.

Slavia Praha slaví úspěch z postupu i přes čtvrteční prohru. Na skóre totiž vyřadila ukrajinský Luhansk, který nyní hraje na azylovém hřišti v Polsku. Slávisté litují toho, že se k postupu museli dostat takovým způsobem.

Ve čtvrtek se podařilo na US Open postoupit do 3. kola české tenistce Markétě Vondroušové. Z postupu se radovala i Marie Bouzková poté co suverénně zvítězila proti Chorvatce Martičové. K výhře ji pomohlo především velké množství chyb soupeřky. Naopak bývalá světová jednička Plíšková a 18letá Nosková na turnaji končí. Pro Plíškovou je to již třetí grandslam za sebou, na kterém neuspěla.

Oštěpař Vadlejch slaví další úspěch. Na mítinku Diamantové ligy v Curychu se mu podařilo hodem 85,56 metrů získat prvenství, když o 15 cm porazil čerstvého mistra světa Níradže Čopra. Vadlejch uvedl, že je to pro něj důležitá výhra a dobrá satisfakce po třetím místě z Budapešti. Nyní se již chce plně soustředit na zakončení sezóny v Eugene. Naopak českému výškaři Juškovi utekl stupeň vítězů jen o málo. Kvůli pokaženému druhému pokusu skončil na čtvrtém místě.

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli výběru Polska, který je považován za favorita turnaje. Český tým věří, že i přes počáteční porážku postoupí ze skupiny a budou moci obhajovat čtvrtfinále z minulého turnaje.