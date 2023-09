Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová postoupila podruhé v kariéře do osmifinále US Open. Turnajová devítka porazila v New Yorku ruskou tenistku Jekatěrinu Alexandrovovou jasně 6:2, 6:1 a její další soupeřkou bude domácí Peyton Stearnsová. Dohrála naopak Marie Bouzková, která i vinou zranění podlehla loňské finalistce Uns Džábirové z Tuniska 7:5, 6:7, 3:6.