Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se do svého prvního semifinále na grandslamovém US Open neprobojovala. Česká jednička a turnajová devítka prohrála na newyorském betonu s Američankou Madison Keysovou za hodinu a jednadvacet minut 1:6, 4:6. Jedinou českou semifinalistkou na letošním US Open je tak Karolína Muchová, která se střetne v noci na pátek s domácí Američankou a turnajovou šestkou Cori Gauffovou.