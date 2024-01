Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil ve třetím závodě Turné čtyř můstků v Innsbrucku 17. místo a vybojoval nejlepší výsledek ve Světovém poháru po téměř čtyřech letech. Vyhrál domácí Rakušan Jan Hörl před Japoncem Rjojem Kobajašim, který je novým lídrem Turné. "Ve druhém kole jsem už asi nechtěl tolik riskovat. Byl to opatrnější skok, abych neudělal moc chyb a zbytečně se nepropadl třeba o deset, dvanáct míst," řekl Koudelka v nahrávce pro média. "Na jednu stranu mě to trochu mrzí, na druhou zase tolik ne, protože 17. místo je krásné. Určitě se dnes dalo bojovat víc, ale pořád věřím, že čas ještě přijde a bude hodně závodů, kdy budu moci jít trochu do rizika a neskočit jen na stabilní zajišťovací skok," uvedl.

Tenistka Karolína Plíšková skončila v Brisbane ve třetím kole. Trojnásobná vítězka turnaje prohrála 2:6, 6:4 a 3:6 s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. Ve čtvrtfinále je naopak Linda Nosková po výhře 6:1, 6:7 a 6:3 nad Juliou Rieraovou z Argentiny. V soutěži mužů skončil Tomáš Macháč po prohře 7:5, 2:6 a 6:7 s domácím Rinkym Hijikatou.