Sport: Čeští střelci ovládli trap v Larnace

Čeští střelci na trap obsadili na Prezidentském poháru v Larnace stejně jako olympijských hrách první dvě místa. Na Kypru dnes oplatil David Kostelecký tokijskou porážku reprezentačnímu kolegovi Jiřímu Liptákovi a v soutěži pro nejlepších 12 brokových střelců sezony triumfoval. Oba Češi zvládli v pátek v Larnace nástrahy kvalifikace a semifinále a postoupili do dnešního čtyřčlenného finále. V něm po 15 sériích odpadl Rus Gennadij Mamkin, a když se svěřenci reprezentačního trenéra Petra Hrdličky po dalších 20 terčích "zbavili" stejně jako v Tokiu Brita Matthewa Cowarda-Holleyho, bylo jasné, že si to stejně jako před čtvrt rokem pod pěti kruhy rozdají o zlato. Souboj vyhrál olympijský šampion z Pekingu 2008 Kostelecký 31:29 a tentokrát on přijímal gratulaci od Liptáka.

-----------

Krasobruslař Michal Březina je šestý po krátkém programu Americké brusle, úvodní soutěže Grand Prix v olympijské sezoně. Jednatřicetiletý český reprezentant dostal v Las Vegas za jízdu bez čtverného skoku 75,43 bodu a v jedenáctičlenném startovním poli byl nejlepší z pěti Evropanů. Krátký program ovládl ziskem 97,43 bodu Američan Vincent Zhou, jehož na prozatímních medailových pozicích doplňují Japonec Šoma Uno a další Američan Jimmy Ma. Volné jízdy se jedou na závěr dnešního programu po půlnoci SELČ.

------------

Lyžařka Ester Ledecká v prvním kole obřího slalomu v Söldenu skončila mimo nejlepší třicítku. Česká reprezentantka tak do druhé části úvodního závodu sezony Světového poháru nepostoupila. Šestadvacetiletá Ledecká, která je na lyžích silná především v rychlostních disciplínách, zajela čas 1:06,65. Od postupu do druhého kola dvojnásobnou olympijskou šampionku dělila sekunda a půl. Loni byla Ledecká na ledovci Rettenbach dvacátá. První kolo vyhrála Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska, která vede s náskokem dvou setin před trojnásobnou vítězkou SP Mikaelou Shiffrinovou z USA. Třetí Rakušanka Stephanie Brunnerová ztrácí přes půl sekundy.

------------

Česká tenistka Markéta Vondroušová si o titul na halovém turnaji v Moskvě nezahraje. Stříbrná olympijská medailistka v semifinále prohrála 3:6 a 4:6 s devátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska. Vondroušová v předchozích třech zápasech na Kremlin Cupu neztratila ani set, ale na Kontaveitovou nestačila. Do utkání sice vstoupila úspěšným brejkem, ale dvacátá hráčka světa poté získala pět gamů za sebou.