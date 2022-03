Sport: Jislová si přesnou střelbou polepšila ve stíhačce na 7. místo

Biatlonistka Jessica Jislová si bezchybnou střelbou polepšila ve stíhacím závodě v Kontiolahti ze dvacáté příčky až na sedmé místo a podruhé v kariéře skončila v závodě Světového poháru v první desítce. Lépe si vedla jen v prosinci ve francouzském Annecy, kdy byla pátá v závodě s hromadným startem. Dnešní stíhačku vyhrála Tiril Eckhoffová. Malý křišťálový glóbus si čtvrtou příčkou zajistila jiná Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Jislová se bezchybnými položkami vleže posunula do poloviny druhé desítky. Držela se i na trati, a když neminula ani vestoje, byla z toho konečná sedmá příčka. "Věděla jsem, že dneska už mě to bude docela bolet, tak jsem si řekla že si to nebudu ještě víc ztěžovat nějakými trestnými koly. A povedlo se mi to úplně skvěle. Měla jsem dost štěstí na lidi, vždycky jsem měla někoho, kdo mi určoval tempo a za kým jsem se mohla schovat," radovala se v rozhovoru s Českou televizí.

Martina Sáblíková skončila na mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Hamaru pátá poté, co ovládla závěrečný závod na 5000 metrů. Premiérový titul získala Nizozemka Irene Schoutenová. Trojnásobná olympijská vítězka z Pekingu triumfovala před Japonkou Miho Takagiovou a krajankou Antoinette de Jongovou.

Sáblíkovou předčila ještě domácí Ragne Wiklundová. Česká reprezentantka si pohoršila o jedno místo oproti předloňskému šampionátu, který se konal rovněž v Hamaru. V minulosti vícebojařské mistrovství světa pětkrát vyhrála.