Spotřeba antibiotik je letos o 47 procent vyšší, trh s léky se srovná na přelomu února a března

Spotřeba antibiotik letos podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) meziročně vzrostla o 300.000 balení, tedy o 47 procent. Zvýšená spotřeba ovlivnila i jejich dostupnost v posledních týdnech, nyní ale už klesá. Do lékáren se také daří dovážet například léky z mimořádných dodávek. Situace na trhu s léky by se měla stabilizovat na konci února. Po jednání pracovní skupiny pro nedostatek léčiv to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Ministerstvo zdravotnictví se prozatím snaží poskytovat lékařům informace o zásobách jednotlivých léků. Válek odmítl kritiku sněmovní opozice, že nese za nedostatek léků osobní odpovědnost. Důvodů, proč léky chybí i v dalších zemích, je podle něj několik a nejsou ovlivnitelné na národní úrovni. Mezi nimi jmenoval omezení výroby v Číně, kvůli které chybí hlavně obaly na léky. Podobně situaci ovlivnila válka na Ukrajině, kde se značná část léků také vyráběla.