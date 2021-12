Spotřeba některých potravin loni v Česku výrazně vzrostla - nejvíc u rýže a luštěnin

V Česku loni vzrostla spotřeba potravin. Lidi průměrně - ve srovnání s rokem 2019 - spotřebovali víc masa, mléčných výrobků, ale taky ovoce a zeleniny. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle toho zároveň byla třeba konzumace rýže a luštěnin dokonce nejvyšší za posledních víc než 70 let - tedy za celou dobu, co Úřad údaje sleduje. Naopak spotřeba pečiva, brambor, tuků a olejů v loňském roce klesla. Míň lidi pili taky nealkoholické i alkoholické nápoje - na to mělo podle Radka Matějky z Českého statistického úřadu vliv hlavně to, že byly kvůli protiepidemickým opatřením uzavřené restaurace.