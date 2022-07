Spotřeba plynu klesá, domácnosti i firmy šetří

České domácnosti i firmy už teď s energiemi šetří kvůli vysokým cenám. Uvádějí to odborníci oslovení ČTK. Data podle nich ukazují, že spotřebitelé v Česku už ve druhém čtvrtletí snížili spotřebu plynu přibližně o 15 procent. O tolik procent navrhuje dobrovolné úspory před začátkem topné sezony i Evropská komise kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu.

Spotřeba plynu v Praze za prvních pět měsíců letošního roku bez započtení vlivu počasí meziročně klesla téměř o 16 procent. Na twitteru to dnes napsal předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v úterý uvedl, že zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by pak ČR vydržela zřejmě až do března, dodal. Přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu zajistila pro Česko polostátní společnost ČEZ.