Spotřeba tepla z centrálních tepláren byla v Česku loni nejnižší za posledních 6 let

V Česku se loni spotřebovalo nejméně tepla z tepláren za posledních 6 let. Spotřeba meziročně klesla o 12 procent. Informoval o tom Energetický regulační úřad. S energiemi šetřily všechny průmyslové podniky i domácnosti. Během loňska se pak spotřebovalo nejméně plynu za posledních osm let, celkově přes 7 a půl miliardy metrů krychlových. Spotřeba klesala napříč všemi sektory a takřka po celý rok. Vliv na to mělo i počasí.