Spotřeba vody v Česku loni meziročně mírně vzrostla

Češi loni spotřebovali víc vody než v předchozím roce. Každý člověk průměrně spotřeboval přes 93 litrů vody za den. To je zhruba o 2 litry víc než v roce 2020. Informoval o tom Český statistický úřad. Meziročně se zvýšila i cena pitné vody, a to o víc než dvě koruny na skoro 44 korun za metr krychlový. Vodou z veřejných vodovodů bylo loni zásobováno 96 procent obyvatel Česka. Naopak ztráty vody v potrubní síti meziročně klesly na méně než 15 procent. Ztráty se postupně snižují už několik let. V roce 2004 přesahovaly 21 procent. Nejvíc si polepšila Praha.