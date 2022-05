Spotřební daň z nafty a benzinu se na léto sníží o 1,50 Kč na litr

Spotřební daň z nafty a benzinu se minimálně od začátku letošního června do konce září sníží o 1,50 koruny na litr. Senát to dnes schválil. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) senátorům řekl, že v případě nafty by snížení na minimální hranici stanovenou EU mohlo být trvalé. Čtyřměsíční snížení daně je vládní reakcí na zvýšení cen pohonných hmot, které podle analytiků způsobily hlavně inflační tlaky a invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Podle opozice je opatření nedostatečné a na cenách pohonných hmot se výrazně neprojeví. Podle Stanjury ale budou do konce září pokračovat kontroly marží prodejců pohonných hmot, "abychom měli jistotu, že snížení spotřební daně se plně promítne do celkových cen".

Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by mohly díky snížení spotřební daně klesnout až o 1,80 Kč na litr. Předpokládaný výpadek příjmů státního rozpočtu činí zhruba čtyři miliardy korun.