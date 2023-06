Správa hmotných rezerv dokončila tendr na nákup ropy, zaplatí přes miliardu

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) na šestý pokus dokončila tendr na nákup ropy. Za více než miliardu korun uzavřela smlouvu se společností Normeston. Stát tak po čase opět doplní zásoby ropy na více než 90 dnů běžné denní spotřeby, což je legislativní minimum. ČTK to řekl šéf správy Pavel Švagr. Správa soutěžila nákup ropy šestkrát, předchozích pět kol zůstalo bez výsledku. Do výběrového řízení se nyní podle Švagra přihlásily dvě firmy. Spolu s vítězným Normestonem, která podle správy uspěla díky lepší nabídce, to byl Orlen Unipetrol. Podle Švagra je dokončení tendru dobrou zprávou. "Díky tomuto nákupu ropy a také předchozímu nákupu nafty se zásoby ropy a ropných produktů státních hmotných rezerv dostanou přes 90 dnů průměrné denní spotřeby ČR. Tedy budeme plnit požadavek, který nám ukládá legislativa - tedy mít zásoby na 90 dnů," řekl.