Správa hmotných rezerv nakoupí nemocniční lůžka a další materiál za víc než 40 milionů

Celkem 800 nemocničních lůžek, paravany a nemocniční stolky za víc než 40 milionů plánuje nakoupit Správa státních hmotných rezerv. Českému rozhlasu to řekl její předseda Pavel Švagr. Materiál by měl dorazit nejpozději do konce května. Správa tak chce doplnit zásoby lůžek, která v době covidové pandemie zapůjčovala nemocnicím. Ty už podle Švagra zařízení vracet nemusí.

Třeba Fakultní nemocnice Bulovka stále využívá 300 standardních lůžek ze státních rezerv, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zase 46 intenzivních lůžek. Slouží ale i v menších nemocnicích, jako jsou Klatovy, Domažlice nebo Břeclav.