Správa Krkonošského parku vrátila na vybraná místa na hřebenech ochranné sítě

Pracovníci Správy Krkonošského národního parku vrátili na Sněžku ochranné sítě. Psané zákazy totiž nestačí a až sítě zabránily turistům vydávat se do míst, kam se kvůli ochraně přírody nesmí. Podle mluvčího Správy parku Radka Drahného před instalací sítí zákaz porušovaly i stovky lidí denně, teď to jsou jen jednotlivci a ještě ne každý den. Sítě by v několika lokalitách Krkonoš měly mít kolem šesti set metrů. Na horách zůstávají vždy jen na letní sezónu, odinstalují se ve chvíli, kdy se na podzim začíná výrazně zhoršovat počasí.