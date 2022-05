Správa KRNAP má letos v plánu pečovat o zhruba 750 hektarů horských luk

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) má letos v plánu pečovat přibližně o 750 hektarů horských luk rozložených do desítek lučních enkláv, podobně jako v předchozích letech. Pro letošek na to chce využít dotace ve výši zhruba 16 milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Krkonošské louky patří společně s arkto-alpínskou tundrou a krkonošskými lesy k tomu nejcennějšímu, kvůli čemuž byl vyhlášen KRNAP a později Evropsky významná lokalita Krkonoše. Bez péče by louky zarostly a Krkonoše by o ně přišly. "Na krkonošských loukách začíná další sezona. Správná péče o louky není jen o zachování našeho přírodního bohatství v podobě stovek druhů rostlin, živočichů a prostředí, kde mohou žít. Jde o koloběh života, který je potřeba zachovat a chránit," uvedl Drahný.