Správa KRNAP uzavře od 15. března do 31. května 11 turistických cest

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od 15. března dočasně uzavře 11 turistických cest. Opatření, které souvisí s vyhlášením osmi klidových území a s ochranou citlivých druhů živočichů potrvá do 31. května. V terénu budou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s textem: "Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5.". ČTK to dnes řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správa KRNAP k tomuto opatření přistupuje již čtvrtým rokem.

Tetřívek obecný patří v ČR ke kriticky ohroženým druhům. Nejvyšší české hory jsou pro něj jednou ze tří posledních oblastí v ČR s relativně početným výskytem.