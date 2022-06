Správa rezerv má v zásobnicích 30 procent z požadovaných zásob plynu

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) již má v zásobnicích 30 procent z požadovaných 2,4 terawatthodiny (TWh) plynu, které koupila za 8,5 miliardy Kč včetně dopravy a skladování. Plnou zásobu chce mít co nejdříve, do Česka jsou ale posílány také komerční zásoby plynu s cílem co v nejkratší době co nejvíce naplnit zásobníky. Plynovody tak naráží na své kapacity. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

O nákupu zásob plynu do hmotných rezerv rozhodla vláda, ČR je dosud neměla. Cenu kritizoval například předseda SPD Tomio Okamura. Pokud by podle něj stát nakoupil plyn přímo od dodavatele plynu, tedy z Ruska, dalo se stejné množství plynu nakoupit za 1,6 miliardy korun.

"Kapacity plynovodů prostě nejsou nafukovací a doprava plynu k nám má své limity. Předzásobení dnes realizuje prakticky celá Evropa. A platí, že čím později koupíte, tím později také máte plyn 'pod střechou'," řekl Švagr. Podle Švagra by sice mohlo být cenově výhodnější počkat s nákupem plynu například na říjen, úkolem SSHR ale bylo zajistit plyn co nejdříve. Plynové zásobníky mají být před letošní zimou naplněné nejméně z 80 procent.