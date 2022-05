Správa železnic nedostane zpět půl miliardy za technické zhodnocení pražského hlavního nádraží

Správa železnic nedostane zpátky bezmála půl miliardy korun, kterou v roce 2016 zaplatila za technické zhodnocení budovy hlavního nádraží v Praze. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Právní zástupce Správy železnic Jiří Dukát po jednání řekl, že zvažuje podání dovolání k Nejvyššímu soudu. Italská firma Grandi Stazioni dostala od Správy peníze jako náhradu investic do rekonstrukce budovy, Správa ale později dospěla k tomu, že společnost na částku neměla nárok.

Grandi Stazioni měla mít podle smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na třicet let. Součástí byla podmínka na rekonstrukci budovy do října 2016. To ale italská firma nesplnila, a tak jí Správa odmítla pronájem prodloužit. Italská společnost pak v souvislosti s tím podala několik žalob.