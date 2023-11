Správa železnic zahájila provoz centra, které má bránit kybernetickým útokům

Železniční tratě v Česku nově hlídá před útoky hackerů dohledové centrum Správy železnic. Systém dokáže zastavit různé druhy kybernetických útoků od jednoduchého napadení webových stránek až po útoky na důležité kamerové systémy. Kybernetické centrum Správy železnic funguje zhruba měsíc a denně řeší 1200 incidentů. V budoucnu by to mohlo být i desetkrát tolik. Novinářům to ve středu na slavnostním otevření centra v Praze řekli generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, náměstek ředitele pro kybernetickou bezpečnost Luboš Řádek a ředitel správy telematiky David Miklas. Centrum monitoruje všechny služební počítače v síti podniku.