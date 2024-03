Správa železnic získala územní rozhodnutí pro stavbu nádraží na letišti v Praze

Správa železnic získala pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu železniční stanice Praha - Letiště Václava Havla. Na síti X to uvedl ředitel organizace Jiří Svoboda. Nádraží má být součástí plánovaného železničního propojení Prahy, letiště a Kladna. U vybraných úseků tratě SŽ počítá s výstavbou formou PPP projektu, tedy ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. "Nová, zahloubená dvoukolejná elektrifikovaná trať a podzemní stanice s přímým přestupem do terminálů výrazně zlepší cestovní komfort a sníží dopravní zatížení v oblasti," uvedl Svoboda. Plánovanou stavbu nádraží označil za klíčovou část projektu tratě z Prahy na letiště a do Kladna. Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří podle dřívějšího vyjádření organizace zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by trať Praha - Kladno měla být podle dřívějších informací zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se budou podle dřívějšího vyjádření Svobody blížit 50 miliardám Kč.