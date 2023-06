Správci KRNAP upozorňují v oblasti Bílé louky na "přátelského" krkavce

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) upozorňují v oblasti Bílé louky u Luční boudy ve východních Krkonoších na přátelsky se chovajícího krkavce. Lidé by ho neměli krmit a při setkání s nim by měli udržovat bezpečnou vzdálenost. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Oblast hřebenové Luční boudy patří mezi nejnavštěvovanější místa v Krkonoších.

"V posledních dnech je často pozorován v oblasti Bílé louky krkavec, který vyhledává blízkost lidí. Toto chování je nezvyklé a mohlo by být pro něho nebezpečné, pokud přijme lidmi nabízenou potravu," upozornil Drahný. Podle něj nehrozí, že by na člověka zaútočil. "Hrozí ale to, že se bude chtít přátelit a lidé si to vyloží, že útočí. Může na člověka nalétnout, při krmení může také klovnout, to nebezpečné je," řekl ČTK Drahný.

Ochranáři nevědí o daném jedinci nic bližšího, nemá ornitologický kroužek. Krkavec velký je velký černý pták z čeledi krkavcovitých, který je chráněný zákonem jako ohrožený druh.