Správě rezerv nevyšel ani pátý pokus na nákup ropy, vypíše další tendr

Správě státních hmotných rezerv (SSHR) nevyšel ani pátý pokus na nákup zásob ropy do státních rezerv. Do zakázky se tentokrát přihlásila pouze jedna firma, která ale nesplnila podmínky, a proto byla vyloučena. ČTK to řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Tendr na ropu za 52 milionu dolarů (přes 1,65 miliardy Kč) proto podle něj správa vypíše znovu. "Do zakázky na nákup ropy se přihlásila pouze jedna firma, která ale nedoložila většinu potřebných dokladů. Proto byla vyloučena. Nyní běží 15denní lhůta na odvolání. Jak to bude možné, tak zakázku vypíšeme znovu," řekl Švagr. Dodavatele ropy podle SSHR odrazuje především turbulentní situace na trhu. "Chápu, že na trhu je nejistá situace a že jsou rizika v dopravě té ropy. Ale právě proto jsme tuto zakázku vypsali v režimu jednacího řízení s uveřejněním, kde můžete v jejím průběhu na případná rizika reagovat," dodal šéf SSHR. Při zakázce v jednacím řízením s uveřejněním podávají potenciální zájemci nejdříve žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace. Poté předloží předběžnou nabídku. Následně je podle správy ještě prostor na úpravu termínů, které mohou být rizikové a až teprve poté jsou firmy vyzvány k podání finální nabídky.