Srážka rychlíku s autobusem na jihu Slovenska má sedm obětí

Čtvrteční srážka rychlíku EC 279 z Prahy do Budapešti s linkovým autobusem na jihu Slovenska má už sedm obětí, na svém facebooku to uvedlo operační středisko slovenské záchranné služby; původně informovalo o šesti mrtvých. Žádná z obětí necestovala vlakem a podle informací českého ministerstva zahraničí mezi oběťmi rovněž nejsou čeští občané.

Nehoda se stala na železničním přejezdu nedaleko Nových Zámků. Příčina nehody, při které se autobus roztrhl na dvě části, se stále vyšetřuje, podle neověřených informací veřejnoprávní stanice RTVS ji však zavinila nefungující zvuková a světelná signalizace na železničním přejezdu.

Podle informací serveru MY Nové Zámky po trati v místě projížděly dva vlaky v opačných směrech. Autobus nejprve stál před přejezdem a závorami, které byly dole. Po přejetí prvního vlaku se však závory zvedly a autobus vjel do kolejiště, kde do něj narazil druhý vlak. Informaci o průběhu nehody však zatím nekomentovaly slovenské úřady.