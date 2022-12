SSHR poslala na Ukrajinu osm elektrocentrál, pomůžou při výpadcích elektřiny

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) dnes ze skladu v Olomouci poslala osm elektrocentrál na Ukrajinu, která se kvůli ruským raketovým útokům potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektřiny. Nejvýkonnější z elektrocentrál je schopna vyprodukovat elektrickou energii dostatečnou například pro udržení provozu menší nemocnice či zajistit dodávky vody. Zbývající generátory zabezpečí provoz desítek přímotopů pro lidi v ubytovacích centrech. ČTK to dnes sdělil předseda SSHR Pavel Švagr. "Podle našich pracovních informací by měly být (elektrocentrály) v nejbližší době nasazeny v oblasti města Lvov. Každá z nich může pohánět několik desítek přímotopů, a to je samozřejmě v zimním období důležité pro zajištění tepla pro lidi v ubytovacích centrech nebo kdekoliv jinde," uvedl Švagr, podle kterého elektrocentrály aspoň trochu pomohou lidem na Ukrajině přečkat opakované výpadky elektrické energie, které souvisí s ruskými raketovými útoky na tamní energetickou infrastrukturu. SSHR podle Švagra na základě rozhodnutí vlády pomáhá Ukrajině prakticky nepřetržitě.