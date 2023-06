Stadion v pražském Edenu se připravuje na finále Evropské konferenční ligy

Do Prahy se příští týden sjedou tisíce anglických a italských fanoušků kvůli fotbalovému finále Evropské konferenční ligy. Odehraje se mezi anglickým West Hamem a italskou Fiorentinou na stadionu v Edenu. Slávistický stadion i okolí už teď evropským fotbalem žije. Organizátoři instalují loga, staví stany a upravují vnitřek stadionu. Zázemí stadionu UEFA vyzdobí do zelenočerných barev soutěže. „Bude to největší akce letošního roku z pohledu českého fotbalu, dlouho jsme o něco podobného usilovali,“ uvedl předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek. V Praze vyrostou i dvě velké fanzóny: pro příznivce z Anglie na Letenské pláni a pro italské fanoušky na nedalekém Výstavišti. Zápas ovlivní i dopravu v okolí stadionu. Uzavřené ve středu budou ulice nejen u stadionu, ale částečně i ty přilehlé. West Ham už na webu vyzval fanoušky, aby do Prahy raději vůbec necestovali v případě, že nemají koupenou vstupenku.