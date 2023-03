STAN navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí

Vládní hnutí STAN chce zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci důchodů. V televizi Prima to řekl šéf hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Prezident Petr Pavel v týdnu upozornil, že není možné snížit růst penzí a platy politiků nechat beze změn. Podle Pavla by to vláda měla řešit s opozicí. Rakušan řekl, že je prezidentův požadavek legitimní. Zmrazení platů politiků na pět let už dřív navrhlo opoziční hnutí ANO. Projednání návrhu na mimořádné schůzi Sněmovny ale vládní koalice odmítla. Návrh byl totiž podle Rakušana technicky nedokonalý.