STAN vrátí všechny dary od firem od voleb, porušení zákona odmítá

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vrátí všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb do dneška, celkem 3,42 milionu korun. Novinářům to dnes řekl předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí podle něj přijetím darů neporušilo žádný zákon, ale na dnešním jednání vedení dospělo k závěru, že to nestačí. Dary plánuje vládní hnutí přijímat jen od fyzických osob, než se případně změní zákon o financování stran.

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že hnutí STAN dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. Rakušan dnes řekl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, což lze dokázat. "Byli jsme přesvědčeni, že zákonnost postupu je dostatečným kritériem, ukázalo se, že to v tomto případě nestačí," uvedl. "Žádné peníze nestojí za to, abychom riskovali důvěru lidí," dodal Rakušan.