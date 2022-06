Stanjura chce letos schodek rozpočtu pod 330 miliard, příští rok pod 280

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce, aby v rámci připravované novely státního rozpočtu na letošní rok byl schodek pod 330 miliardami korun. Nyní je rozpočet schválen s deficitem 280 miliard korun. Novelu rozpočtu ministr předloží vládě v červenci. Stanjura to řekl v České televizi. Dodal, že jeho ambicí je, aby schodek příští rok byl nižší než 280 miliard korun. "Budu se snažit, aby ten (letošní) schodek byl co nejnižší - a ten deficit byl nižší než 330 miliard korun. Je třeba si uvědomit, že z každých deseti miliard korun nového schodku budeme do budoucna platit ročně 500 milionů korun na úrocích z dluhu," uvedl. V současnosti se podle Stanjury zdražila obsluha státního dluhu proti loňsku o zhruba miliardu korun měsíčně.

Pro letošní rok ministerstvo financí (MF) odhaduje v dubnové strategii financování státního dluhu náklady na zhruba 48 miliard korun. Příští rok přitom mohou podle Stanjury stoupnout na 50 až 60 miliard korun a v roce 2025 až na 80 miliard korun. "Proto ty schodky rozpočtu do budoucna musí být nižší," dodal ministr. Státní dluh by měl podle odhadů MF stoupnout letos na 2,728 bilionu z loňských 2,466 bilionu korun.