Stanjura: Finanční správa potřebuje nový informační systém za stovky milionů Kč

Finanční správa potřebuje nový moderní informační systém, aby mohla být "štíhlejší" a zároveň efektivnější, řekl po jednání s generální ředitelkou Generálního finančního ředitelství Simonou Hornochovou ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Kromě této investice, která podle Stanjury dosáhne vyšších stovek milionů korun, probíral s ředitelkou i pokrok, kterého dosáhla za prvních 100 dní od nástupu do funkce. Finanční správa pracuje se systémem z 90. let. Obsahuje obrovské množství dat rozdělených do 14 krajských databází, řekla ČTK Hornochová. Podle představy vedení finanční správy i ministerstva má být systém nejen navenek uživatelsky přívětivý, ale musí zvládnout pracovat s velkým množstvím dat.