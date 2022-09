Stanjura: Schodek letošního státního rozpočtu se oproti navrhované úpravě nejspíš ještě zvýší

Letošní schodek státního rozpočtu se zřejmě navýší ještě výrazněji. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS ve sněmovně potvrdil, že by mohl narůst o dalších 45 miliard. Celkem by tak deficit dosáhl 375 miliard korun. Podle Stanjury to souvisí s rozhodnutím vlády dát víc peněz na takzvaný úsporný tarif i na pomoc firmám s vysokými cenami energií. Koaliční poslanci novelu rozpočtu s potřebnými pozměňovacími návrhy poslali do třetího čtení včera ((ve čtvrtek)).