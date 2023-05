Stanjura: Snížením DPH z potravin na 12 procent přijdou rozpočty o 12 miliard Kč

Vládou navrhované snížení sazby DPH u potravin o tři procentní body na 12 procent bude znamenat snížení příjmu veřejných rozpočtů o zhruba 12 miliard korun. Tuto částku uspoří daňoví poplatníci, ale jen v případě, že obchodníci snížení sazby plně promítnou do cen. V diskusním pořadu Partie televize Prima to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Účinnější než kontroly obchodníků je podle Stanjury tlak spotřebitelů. Pokud by vláda v konsolidačním balíčku zvolila pro potraviny nulovou sazbu, byl by podle Stanjury výpadek příjmů 60 miliard korun.

Stanjura dodal, že poměrně složitou debatu vedla vládní koalice o přesunu nápojů ze sazby 15 na 21 procent. Do této sazby spadla i kojenecká voda. Podle ministra některé strany koalice silně prosazovaly vyšší zdanění slazených nealkoholických nápojů a kvůli zachování jednoduchosti systému bude vyššímu zdanění podléhat i kojenecká voda. "V té debatě zaznívaly silné argumenty jak danit slazené nápoje a zase v okamžiku, kdy má být jednotný systém, je dobré mít jednu sazbu," uvedl Stanjura.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala uvedl, že tři procentní body u DPH na potraviny si nechají obchodníci. "Nikdo z obchodníků dolů s cenou nepůjde," podotkl.