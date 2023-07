Stanjura věří, že balíček bude schválen. Připustil změny, trvá na výši úspor

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že konsolidační balíček získá podporu v obou parlamentních komorách. O pozměňovacích návrzích ještě bude pětikoalice jednat, pokud se na nich všechny vládní strany shodnou, budou přijaty, řekl Stanjura na tiskové konferenci před zahájením projednávání souboru opatření ve Sněmovně. Připustil i případné změny vycházející z návrhů opozice.

"Mezi druhým a třetím kolem se poradíme, není důvod, abychom je nepodpořili," uvedl. Důležitý je podle něj objem plánovaných úspor, to je věc, na které bude trvat. Stanjura i další zástupci vládní koalice připustili, že některé daně se v případě schválení souboru opatření zvýší, dvě třetiny úspor jsou podle Stanjury nicméně na straně státu, a to v podobě úspor na provozu, platů či národních dotací. V příštím roce by měla navrhovaná opatření zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun.

Sněmovně předkládaný konsolidační balíček je daleko horším materiálem, než který vláda představila v květnu, obsahuje celou řadu nelogičností, řekla na tiskové konferenci předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. Kritizovala, že ministerstvo financí podle ní nevypořádalo zhruba 230 zásadních připomínek. Nazvala to arogancí moci. Za současné situace považuje balíček za jedovatý koktejl pro českou ekonomiku. Některé části balíčku ANO hodlá podpořit - například zvýšení spotřební daně ze závislostí či zvýšení daně z hazardu.

Návrhy opozice by zatížily státní pokladnu o dalších 700 miliard korun, řekl na dnešní tiskové konferenci před jednáním Sněmovny předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Cílem vlády podle něj je zaměřit se na dlouhodobé úspory, nejen na škrty a zvyšování daní.