Stanjura: Vláda by měla o trvalém snížení spotřební daně u nafty rozhodnout do konce srpna

O trvalém snížení spotřební daně u nafty o korunu a 50 haléřů za litr by měl kabinet rozhodnout do konce srpna. Ve vysílání České televize to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Vláda kvůli rostoucím cenám pohonných hmot o tuto částku už snížila spotřební daň u nafty i benzinu dočasně, a to na čtyři měsíce od června. U benzinu vláda o trvalém snížení daně zatím podle ministra neuvažuje. Ceny paliv zatím dál rostou. Cena benzinu tento týden dosáhla svého maxima - litr stál v průměru bezmála 48 korun.