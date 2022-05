Stanovým městečkem pro uprchlíky v Praze-Troji prošlo dosud 250 lidí

Stanovým městečkem pro ukrajinské uprchlíky v pražské Troji prošlo za necelý týden jeho provozu ke čtvrtku 250 lidí. V pátek to ČTK řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kapacita centra je 150 lůžek a má sloužit zejména pro romské uprchlíky, kteří jsou na hlavním nádraží. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. "Stanové městečko funguje od zahájení provozu bez problémů. Jeho kapacita je zhruba 150 osob, ale pravidelně se počty ubytovaných mění. Někteří ubytovaní totiž získávají víza, a tak do městečka mohou přicházet noví lidé," uvedl Hofman. Praha se potýká s nedostatečnou ubytovací kapacitou a jedná s vládou a ostatními kraji o přemístění uprchlíků do krajů, které nejsou tolik vytíženy. Asistenční centrum (KACPU) ve Vysočanech, které slouží pro Prahu a Středočeský kraj, odbavilo asi 90.000 lidí.